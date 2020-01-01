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أمير سعودي يشن هجوماً لاذعاً على "إسرائيل": فلسطين قضيتنا وانتم دولة احتلال

الإثنين 03 فبراير 2020 04:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
أمير سعودي يشن هجوماً لاذعاً على "إسرائيل": فلسطين قضيتنا وانتم دولة احتلال


الرياض /سما/

شن الأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد هجوماً لاذعاً على الإسرائيليين المحتلين، قائلاً "إن القضية الفلسطينية قضيتنا وتعتبر وإسرائيل دولة احتلال."

وقال بن مساعد رداً على نشر الإعلامي الإسرائيلي إيدي كوهين مقطع فيديو يظهر فتيات محجبات يرقصون مع فتيات ورجال يرتدون زي الجيش الإسرائيلي على أغنية "وين الملايين"، مصحوبا بالنص: "أكثر ما يضحكني أن الفلسطينيين يرقصون معنا في البارات في الليل وفي النهار يضحكون على العرب ويقولون أنتم بعتم القضية ووين الملايين".

ووصف الأمير عبد الرحمن ما جاء في تغريدة كوهين بأنه "تعميم مضحك"، مضيفا: "قضية الفلسطينيين قضيتنا وأنتم دولة محتلة لفلسطين ولن يغير موقفنا."

ورحب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي من الفلسطينيين بموقف الأمير السعودي، مشيرين إلى انه موقف مشرف مقارنة ببعض المواقف السعودية المخزية التي تنال من القضية.

#عبد الرحمن بن مساعد #السعودية #اسرائيل #فلسطين #امير سعودي #إيدي كوهين #الفلسطينيين

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