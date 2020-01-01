شاهد.. مواجهات في الخليل وإصابة جندي بزجاجة حارقة بشكل مباشر

الخليل / سما /

أصيب مواطنان بالرصاص المطاطي خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، وسط مدينة الخليل، اليوم الاثنين، كما اصيب ضابط اسرائيلي بحروق جراء اصابته المباشرة بزجاجة حارقة.

وذكرت مصادر طبية، ان أحد المواطنين أصيب برصاصة مطاطية في عينه، بينما أصيب الثاني في ظهره، وقد تم نقلهما الى مستشفى الخليل الحكومي لتلقي العلاج.

كما اصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق خلال المواجهات التي اندلع تبين الشبان وقوات الاحتلال في منطقة باب الزاوية وسط مدينة الخليل.

وأظهر شريط فيديو إصابة أحد جنود ما يسمى "حرس الحدود" الإسرائيلي بزجاجة حارقة انفجرت على صدره، متسببه له بحروق، قبل انسحاب قوات الاحتلال من المكان.

وذكرت مصادر عبرية، أن ضابطا أصيب بجروح طفيفة وتلقى العلاج في المكان، بعد تعرضه لإصابة مباشرة بزجاجة حارقة، ألقاها باتجاهه المتظاهرون في مدينة الخليل.