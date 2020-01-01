"الزراعة غزة" تصنف الأراضي الزراعية المصابة بمبيدات الاحتلال بـ "المنكوبة"

غزة / سما /

قدرت وزارة الزراعة في غزة، اليوم الإثنين، حجم الخسائر المادية نتيجة رش الاحتلال الإسرائيلي الأراضي الزراعية الواقعة على الحدود الشرقية لقطاع غزة بالمبيدات السامة، إذ تبلغ مساحتها أكثر من ألفي دونم.

وقالت الوزارة على لسان المتحدث باسمها، أدهم البسيوني، إن قيمة الأضرار المادية وصلت إلى ما يزيد عن مليون وربع المليون دولار، وفق ما أصدرته الوزارة خلال عشرة أيام.

وأعلنت أن المناطق الزراعية التي أصيبت بالمبيدات السامة، أنها مناطق "منكوبة"، محملةً الاحتلال مسؤولية ما وصفته هذه الجريمة، مطالبةً إياه بتعويض المزارعين في أسرع وقت ممكن.