الداخلية بغزة: آلية السفر عبر معبر رفح غداً الثلاثاء

غزة / سما/

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، اليوم الاثنين، عن آلية السفر عبر معبر رفح البري جنوب قطاع غزة ليوم غدٍ الثلاثاء.

وأوضحت الوزارة في بيان مقتضب، أن الحافلات المراد سفرها هي الرابعة والخامسة، والسادسة حتى الرقم (101) من كشف (2020/3).

وطالبت المسافرين بضرورة التواجد صباح غد الساعة 6:30 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، مشيرةً إلى أن إرفاق الأطفال يتم فقط من خلال صالة التسجيل بغزة، وليس الصالة الخارجية للمعبر.

ونوهت إلى أنه يمنع استبدال أسماء المسافرين إلا للوالدَين أو الأبناء فقط، مطالبة المسافرين بالالتزام بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر.

وشددت على ضرورة إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.

رابط كشف (2020/3)