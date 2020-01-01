  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

نتنياهو يؤكد: إفريقيا عادت إلى أحضان إسرائيل

الإثنين 03 فبراير 2020 03:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يؤكد: إفريقيا عادت إلى أحضان إسرائيل


كامبالا /سما/

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل تعود إلى إفريقيا بشكل كبير، وإن هذه القارة "قد عادت إلى أحضان إسرائيل".

وأضاف نتنياهو، في حديثه للصحفيين قبيل مغادرته إلى أوغندا، "إنني أسافر الآن للقيام بزيارة أخرى إلى إفريقيا، وهذه هي الزيارة الخامسة التي أقوم بها خلال الثلاث سنوات ونصف الأخيرة".

وأشار إلى أن "إسرائيل تعود إلى إفريقيا بشكل كبير، وإفريقيا قد عادت إلى أحضان إسرائيل. هذه العلاقات تتسم بأهمية كبيرة على الصعد الدبلوماسية والاقتصادية والأمنية".

ولفت إلى أن زيارته لأوغندا تهدف إلى تعزيز علاقات إسرائيل مع هذه الدولة، مؤكداً أنه متفائل "ببشائر جيدة بالنسبة لدولة إسرائيل في نهاية هذا اليوم".

#نتنياهو #افريقيا #اسرائيل

الأكثر قراءة اليوم

خبير إسرائيلي: وضع أبو مازن يشبه وضع عرفات قبل وفاته..

جريمة بشعة.. اتهام شاب من قطاع غزة بقتل الفتى عادل خطيب من شفاعمرو

المالية برام الله تكشف موعد صرف رواتب الموظفين

تحقيق لـ"الجزيرة" يكشف تفاصيل لم تعلن عن اقتحام الحرم (شاهد)

وزير إسرائيلي سابق : أنصح الفلسطينيين بعدم قبول صفقة القرن

تقرير: عُمان توسطت لعقد مفاوضات إسرائيلية - إيرانية مباشرة.. فما الذي جرى؟

"بينت" يوافق على خطة "تنوفا" متعددة الأعوام.. وجنرال اسرائيلي يعلق!

الأخبار الرئيسية

القيادة

قيادي بالديمقراطية يكشف تفاصيل الاجتماع القيادي للرد على "صفقة القرن"

الرئيس عباس ينوي مغادرة الضفة الغربية في جولة طويلة نسبياً...

بينت

بينت يخطط للقيام بعمل مهم في المستقبل القريب في قطاع غزة

الرئيس: لن نوافق على انضمام سكان المثلث و سنوقف التنسيق الامني اذا استمرت صفقة القرن

مصادر عبرية : حماس تخسر منشآت استراتيجية والجهاد ترفع مستوى التأهب