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الرئيس عباس ينوي مغادرة الضفة الغربية في جولة طويلة نسبياً...

الإثنين 03 فبراير 2020 03:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس عباس ينوي مغادرة الضفة الغربية في جولة طويلة نسبياً...


القدس المحتلة / سما /

نقلت صحيفة يديعوت احرونوت العبرية عن مصادر فلسطينية قولها "إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن" ينوي مغادرة الضفة المحتلة في جولة خارجية لفترة طويلة، وذلك لتجنب الضغوط الأمريكية والإسرائيلية، حال تصاعد الموقف في الضفة المحتلة.

وأضافت: عباس يسعى لتجنب الضغوط الأمريكية والإسرائيلية في حال تصاعد الموقف الميداني في الضفة المحتلة، لافتةً "كأنه يقول لمن خلفه افعلوا ما تريدون".

وأوضحت الصحيفة ان "الإدارة الأمريكية ترغب في أن تكون عملية ضم المستوطنات وغور الأردن والقدس دفعة واحدة"، بينما يريد بنيامين نتنياهو الضم على مرحلتين، على أن "تكون المرحلة الأولى ضم غور الأردن وشمال البحر الميت والمستوطنات، والمرحلة الثانية تشمل ضم كل المناطق المفتوحة".

#الرئيس عباس #صفقة القرن #الادارة الاميركية #الضفة الغربية #ضم الاغوار #ترامب #نتنياهو

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