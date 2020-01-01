  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

حماس: طعن السجان تعبير واضح عن حالة القهر لدى الأسرى

الإثنين 03 فبراير 2020 03:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: طعن السجان تعبير واضح عن حالة القهر لدى الأسرى


غزة / سما /

قال موسى دودين مسؤول ملف الأسرى في المكتب السياسي لحركة حماس، إن عملية طعن سجان إسرائيلي هو تعبير واضح عن حالة القهر والغضب السائدة لدى الأسرى في سجون الاحتلال، في ظل الانتهاكات المستمرة بحقهم والتي طالت مؤخرًا الأسرى الأطفال والمرضى والأسيرات.

وأكد دودين في تصريح صحفي له، أن إجراءات إدارة السجون التعسفية ومسهم بحقوق الأسرى الإنسانية ونقضهم للاتفاقات السابقة تقود إلى انتفاضة عارمة للأسرى وللشعب الفلسطيني ضد هذه الانتهاكات.

وحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير ربيع أبو نواس وعن حياة كافة الأسرى، محذرا من أن أي إجراءات عدوانية ضدهم ستقود لتفجير الأوضاع داخل السجون.

ودعا كافة الفلسطينيين للتعبير عن دعمهم وإسنادهم للأسرى في معركتهم ضد إجرام الاحتلال وعدوانيته، وعدم تركهم وحدهم في مواجهة الصلف الإسرائيلي المستمر.

#حماس #عملية طعن #سجن عوفر #اسرى

الأكثر قراءة اليوم

خبير إسرائيلي: وضع أبو مازن يشبه وضع عرفات قبل وفاته..

جريمة بشعة.. اتهام شاب من قطاع غزة بقتل الفتى عادل خطيب من شفاعمرو

المالية برام الله تكشف موعد صرف رواتب الموظفين

تحقيق لـ"الجزيرة" يكشف تفاصيل لم تعلن عن اقتحام الحرم (شاهد)

وزير إسرائيلي سابق : أنصح الفلسطينيين بعدم قبول صفقة القرن

تقرير: عُمان توسطت لعقد مفاوضات إسرائيلية - إيرانية مباشرة.. فما الذي جرى؟

"بينت" يوافق على خطة "تنوفا" متعددة الأعوام.. وجنرال اسرائيلي يعلق!

الأخبار الرئيسية

القيادة

قيادي بالديمقراطية يكشف تفاصيل الاجتماع القيادي للرد على "صفقة القرن"

الرئيس عباس ينوي مغادرة الضفة الغربية في جولة طويلة نسبياً...

بينت

بينت يخطط للقيام بعمل مهم في المستقبل القريب في قطاع غزة

الرئيس: لن نوافق على انضمام سكان المثلث و سنوقف التنسيق الامني اذا استمرت صفقة القرن

مصادر عبرية : حماس تخسر منشآت استراتيجية والجهاد ترفع مستوى التأهب