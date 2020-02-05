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وزارة الأوقاف تعلن أسماء حجاج غزة المقبولين

الإثنين 03 فبراير 2020 02:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزارة الأوقاف تعلن أسماء حجاج غزة المقبولين


رام الله / سما /

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، أسماء حجاج المحافظات الجنوبية في قطاع غزة المقبولين والمعتمدين للحج هذا العام 1441ه/2020، وذلك وفقاً للكشف المتسلسل ضمن القرعة العامة المجدولة، التي تم إجراؤها عام 2013.

ودعت اللجنة الحجاج المعلن أسمائهم الى تسديد مبلغ (1500) ألف وخمسمائة دينار أردني كدفعة اولى من رسوم الحج، وذلك في أحد فروع البنك الإسلامي الفلسطيني أو البنك الإسلامي العربي بالمحافظات الجنوبية، وذلك ابتداء من صباح يوم الأربعاء الموافق 5/2/2020، حتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 13/2/202، مضيفة "لن تقبل أي إيداعات بعد هذا التاريخ".

كما وطالبت اللجنة كل حاج بتسليم إيصال الإيداع في إحدى شركات الحج والعمرة المرخصة من وزارة الأوقاف والشؤون الدينية والتي يرغب الحاج السفر من خلالها، مشددة على عدم دفع أي مبالغ من قبل الحجاج للشركات.

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