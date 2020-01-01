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رقم قياسي فريد لـ"الدبابة" في الكالتشيو

الإثنين 03 فبراير 2020 02:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
رقم قياسي فريد لـ"الدبابة" في الكالتشيو


وكالات / سما /

قاد روميلو لوكاكو مهاجم إنتر ميلان فريقه لتحقيق فوز صعب على أودينيزي (2-0)، ضمن منافسات الجولة الـ22 من الدوري الإيطالي.

وذكرت شبكة "أوبتا" للإحصاءات، أن لوكاكو أصبح أول لاعب في عهد احتساب الفوز بثلاث نقاط، ينجح في تسجيل 11 هدفا في أول 11 مباراة له خارج أرضه بالدوري الإيطالي.

وانضم اللاعب البلجيكي لصفوف "النيراتزوري" هذا الموسم قادما من مانشستر يونايتد, ويقدّم معه مستويات رائعة, بعدما أحرز 16 هدفا في "الكالتشيو" حتى الآن.

يشار إلى أن إنتر ميلان يحتل المركز الثاني حاليا في الدوري الإيطالي برصيد 51 نقطة, بفارق 3 نقاط خلف المتصدر يوفنتوس.

#روميلو لوكاكو #إنتر ميلان #الكالتشيو

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