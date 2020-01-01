مدافع خدمات النصيرات يُنهي مشواره الكروي

غزة / سما /

أعلن زياد التلمس مدافع خدمات النصيرات, نهاية مشواره مع الفريق, عقب الخسارة أمام التفاح (0-1), ضمن منافسات الأسبوع الثامن عشر من دوري الدرجة الأولى.

وقال التلمس عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك", إنه لن يلعب كرة القدم مجددا, متمنيا التوفيق لخدمات النصيرات في مبارياته المتبقية بالدوري.

وتعرض مدافع خدمات النصيرات لانتقادات شديدة, بعدما تسبب بهدف التفاح الذي سكن مرمى فريقه, ما جعل الجماهير تحمله المسؤولية بالاشتراك مع حارسه أحمد حميدة.

يشار إلى أن التلمس يلعب مع خدمات النصيرات هذا الموسم, وقدّم معه مباريات قوية في دوري الدرجة الأولى.