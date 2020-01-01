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القواسمي يرد على كوشنير: لن نقبل بخطتكم التي تمثل نظام الفصل العنصري

الإثنين 03 فبراير 2020 01:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
القواسمي يرد على كوشنير: لن نقبل بخطتكم التي تمثل نظام الفصل العنصري


القدس المحتلة / سما /

رد عضو المجلس الثوري والمتحدث بإسم حركة فتح أسامه القواسمي على التصريحات المتتالية لكوشنير " صهر ترامب " ومستشاره، بأن الشعب الفلسطيني وقيادته ممثلة بالرئيس محمود عباس والأمة العربية ومعظم دول العالم قالوا كلمتهم برفض خطتكم، لأنها تتفيذ حرفي لنظام الابارتايد العنصري، وهي عبارة عن خطة الضم والتوسع، وأن كلمة الدولة ما هي إلا خدعه لا تنضوي على طفل فلسطيني

واوضح القواسمي لكوشنير سبب رفض الشعب الفلسطيني وقيادته لهذه  الخطه بالقول : خطة تعطي القدس الشرقية للإحتلال الإسرائيلي، وتضم الأغوار، وتبقي السيادة و الأمن بيد إسرائيل على الضفة وغزة، وتشرعن الاستعمار وتبقيه تحت السيادة الإسرائيلية، وتُقطع أوصال الضفة الغربية وتحولها لكونتونات ومعازل، وتلغي حق العوده تماما، وتمنع الفلسطينيين من استخدام مواردهم الطبيعية، ومن ثم تأتي الخدعه  بإطلاق إسم دولة على هذه الكونتونات ، بعد الامتثال لشروط إسرائيل بالإعتراف بيهودية الدولة وغيرها من الشروط المرفوضه تماما.

وشدد القواسمي على أن ما قدمه ترامب هو صناعة صهيونية إسرائيلية يمينية متطرفه، وهي  ليست خطة سلام مطلقا، وإنما  خطة استسلام، لا يمكن لطفل فلسطيني ولا عربي ولا حر أن يقبل مناقشتها، موضحا أن الخطة الفلسطينية تتمثل بحل الدولتين على أساس حدود الرابع من حزيران ٦٧، والالتزام بالشرعية الدولية وقراراتها


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