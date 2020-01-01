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فيلم 1917 يحصد 7 جوائز فى حفل الأكاديمية البريطانية

الإثنين 03 فبراير 2020 01:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيلم 1917 يحصد 7 جوائز فى حفل الأكاديمية البريطانية


وكالات / سما /

فاز فيلم "1917" بسبع من جوائز الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون (بافتا)، لأفضل فيلم وأفضل مخرج و أفضل تصوير سينمائي.

كما فاز "1917" بجائزة أفضل فيلم بريطاني.

ونال الممثل واكين فينيكس جائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم " جوكر"، كما فازت الممثلة رينيه زيلويجر بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في مسلسل "جودي".

يشار إلى أن فينيكس وزيلويجر من أبرز المرشحين للفوز بجوائز أوسكار، وقد فاز الاثنان بالفعل بجائزة "جولدن جلوبز".

وفاز الممثل براد بيت بجائزة أفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم "وانس ابون تايم ان هوليوود" (ذات مرة في هوليوود)، كما فازت الممثلة لورا ديرن بجائزة أفضل ممثلة مساعدة عن دورها في فيلم " ماريج ستوري" (قصة زواج).

وحاز المخرج والكاتب الكوري الجنوبي بونج جون هو جائزة "بافتا" لأفضل نص أصلي، وأفضل فيلم غير ناطق باللغة الانجليزية عن فيلمه " باراسيت" (طفيلي).

#1917 #الأكاديمية البريطانية #فيلم #السينما

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