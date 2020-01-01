مصر.. السجن 6 سنوات لجدة قتلت حفيدتها تعذيبا

وكالات / سما /

قضت محكمة جنايات المنصورة بمحافظة الدقهلية بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات على صفاء عبد اللطيف المدانة بقتل حفيدتها جنة بـ"التعذيب".

وفي تفاصيل القضية، تلقى مدير أمن الدقهلية، بلاغا من مستشفى "شربين" العام يفيد بوصول الطفلة جنة (5 سنوات)، مصابة بكدمات متفرقة بالجسم، وعلى جسدها آثار حروق بمنطقة الحوض وحول الأعضاء التناسلية الخارجية، وتورم بالطرف السفلى اليسرى، حيت جرى تحويلها إلى مستشفى المنصورة الدولي.

ووجهت لجدة الطفلة لوالدتها، وهي ربة منزل ومقيمة بذات القرية، تهم بالتعدي على حفيدتها بالضرب، وتسخين آلة حادة، وكي الطفلة في مناطق حساسة من جسمها "لتبولها لا إراديا".

وألقت الشرطة القبض على المتهمة، وبمواجهتها أنكرت ما نسب إليها، وأمرت النيابة العامة لمنطقة شمال الدقهلية بإحالتها إلى المحاكمة الجنائية، حيث أكد تقرير الطب الشرعي حادثة التعذيب.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، حيث طالب رواد الإنترنيت بإيقاع أقصى العقوبات بالجدة المجرمة، بل أكد البعض على ضرورة إعدام جدة وخال الطفلة، الذي وجهت له تهم بـ"اغتصاب جنة".