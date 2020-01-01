رقم قياسي جديد لضحايا "كورونا" والمصابين به في الصين

وكالات / سما /

قالت السلطات الصحية الصينية اليوم الاثنين إنها تلقت تقارير بوجود 2829 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد و57 حالة وفاة جديدة أمس الأحد من 31 منطقة على مستوى المقاطعة وفيلق شينجيانغ للإنتاج والتعمير.

وقالت اللجنة الوطنية للصحة إنه من بين حالات الوفاة، هناك 56 حالة في مقاطعة هوبي بوسط الصين وحالة واحدة في بلدية تشونغتشينغ جنوب غربي البلاد.

وأضافت أن 5173 حالة جديدة مشتبها بها سُجلت يوم الأحد.

وفي اليوم نفسه أيضا، أصبح 186 مريضا في حالة خطيرة، بينما غادر 147 آخرون المستشفى بعد شفائهم.

وقالت اللجنة أن اجمالى الحالات المؤكدة في البر الرئيسى الصينى وصل الى 17205 حالات في نهاية يوم الأحد، مشيرة الى أن ما مجموعه 361 شخصا توفوا بسبب المرض.

وتابعت أن 2296 مريضا ما زالوا فى حالة خطيرة، بينما يشتبه بإصابة 21558 شخصا بالفيروس.

وقد خرج ما مجموعه 475 شخصا من المستشفى بعد شفائهم.

وقالت اللجنة انه تم تعقب 189583 شخصا كانوا على اتصال وثيق بالمصابين، مضيفة أن بينهم 10055 شخصا أخرجوا من المراقبة الطبية يوم الأحد، بيد أنه ما زال هناك 152700 شخصا آخرين تحت المراقبة الطبية.

وسجلت منطقة هونغ كونغ الادارية الخاصة 15 حالة مؤكدة حتى نهاية يوم الأحد، بينما تم تسجيل 8 حالات في منطقة ماكاو الادارية الخاصة و10 حالات في مقاطعة تايوان.