اغلاق مدارس فيتنام لمنع تفشي فيروس كورونا

وكالات / سما /

أغلقت السلطات في فيتنام اليوم الاثنين المدارس في 26 مقاطعة على الأقل من بين مقاطعات البلاد البالغ عددها 64 في أعقاب توجيه حكومي بإغلاقها لمدة سبعة أيام في محاولة لمنع تفشي فيروس كورونا الجديد.

ولن يحضر حوالي 15 مليون من أصل 24 مليون طالب في البلاد الدراسة بداية من اليوم الاثنين.

ووقع رئيس الوزراء الفيتنامى نجوين شوان فوك التوجيه فى وقت متأخر من أمس الأحد.

وتم تأكيد إصابة ثلاثة مواطنين فيتناميين اضافيين بالفيروس يوم الأحد، مما رفع العدد الإجمالي للحالات المؤكدة في البلاد إلى ثمانية. وتشمل الحالات المصابة مواطنين صينيين، وأمريكي فيتنامي وأربعة مواطنين فيتناميين.

وأعلنت فيتنام عن وجود 92 حالة مشتبه بها بأعراض مثل ارتفاع الحرارة والسعال، بما في ذلك بعض الذين زاروا المناطق المصابة في الصين. من بينهم 27 لا يزالون في الحجر الصحي في انتظار ظهور نتائج الاختبارات المعملية.