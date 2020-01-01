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خشية من الجهاد الاسلامي.. الاحتلال ينشر المزيد من بطاريات القبة الحديدية بغلاف غزة

الإثنين 03 فبراير 2020 12:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
خشية من الجهاد الاسلامي.. الاحتلال ينشر المزيد من بطاريات القبة الحديدية بغلاف غزة


القدس المحتلة / سما /

 قرر جيش الاحتلال نشر نشر المزيد من بطاريات القبة الحديدية في الجبهة الجنوبية مع قطاع غزة خشية من اطلاق صواريخ تصل الى العمق الاسرائيلي.

ووفقا لموقع " واللاه العبري" تخشى المؤسسة الامنية الاسرائيلية من قيام الجهاد الإسلامي باطلاق الصواريخ نتيجة للضغط الإيراني لشن هجمات ضد إسرائيل.

وزعم الموقع العبري ان الايرانيين يمارسون ضغوطًا على حماس والجهاد الإسلامي لشن هجمات ضد إسرائيل ليس فقط بسبب اغتيال قاسم سليماني، ولكن أيضًا للتأثير على الحملة الانتخابية الإسرائيلية.

وتشير تقديرات المؤسسة العسكرية الاسرائيلية ​​إلى أنه ونتيجة اغتيال بهاء أبو العطا، تحاول قوى جديدة ملئ الفراغ بدعم ايراني والدخول الى الساحة فيما حماس تواجه مشكلة في كبحها.

#بطاريات #غزة #جيش الاحتلال #الجهاد الاسلامي

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