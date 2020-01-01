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مؤسس "تلغرام" يحذر من خطورة استخدام "واتس آب"

الإثنين 03 فبراير 2020 12:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
مؤسس "تلغرام" يحذر من خطورة استخدام "واتس آب"


وكالات / سما /

تحدث مؤسس (تطبيق المراسلة) "تلغرام" رجل الأعمال الروسي المعروف، بافيل دوروف، عن أخطار يمكن أن يشكلها تطبيق "واتس آب" على المستخدمين.

وأشار، دوروف، إلى أن المستخدمين غالبا ما يتركون نسخا احتياطية غير مشفرة لمراسلاتهم في السحابة عند استبدال الهواتف الذكية. وأضاف أن هناك مصدرا آخر يمكن أن يشكل خطرا على سر التراسل وهو ما يسمى بـ"باكدور" بصفته تطبيقا ابتكره عمدا مصممو "واتس آب" لكشف خلل في نظام الأمن.

وحسب، بافيل دوروف، فإن تلك الثغرات يضعها المهندسون تحت ضغط أجهزة الأمن. وقال إن الشركات تموّه الثغرات وتصفها بأخطار عثرت عليها فجأة وأضاف أن "واتس آب" شهد العام الماضي العثور على 12 ثغرة كهذه.

ودعا، دوروف، المستخدمين ألا يثقوا بتطبيقات تمتلك شيفرة بدائية سرية كما هو الحال في تطبيق "واتس آب".

يذكر أن وسائل الإعلام كانت قد أفادت في وقت سابق باختراق الهاتف الذكي التابع لصاحب شركة "أمازون" جيف بيزوس وذلك بواسطة ملف فاسد أرسل عن طريق "واتس آب".

جدير بالذكر أن، بافيل دوروف، معروف بتأسيسه لأكبر شبكة تواصل اجتماعي في روسيا "فكونتاكتي". وإنه يقيم الآن لخلافه مع السلطة خارج روسيا حيث أسس "تلغرام".

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