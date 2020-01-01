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الخطر الأكبر في سباق الدرجة الأولى

الإثنين 03 فبراير 2020 11:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الخطر الأكبر في سباق الدرجة الأولى


غزة / سما /

خطفت عدة أندية الأنظار في مرحلة إياب دوري الدرجة الأولى التي وصلت للأسبوع الثامن عشر, ما أسهم في اشتعال المنافسة على خطف إحدى بطاقتي الوصول للدرجة الممتازة.

وأثبت فريقا التفاح ونماء أنه لا يوجد في مستحيل في كرة القدم, بعدما جاءا من الخلف وأصبحا ينافسان بقوة على المركزين الأول والثاني.

وحصل التفاح على 14 نقطة من 11 مباراة في الدور الأول وكان بالمراكز المتأخرة, غير أنه قدّم عروضا قوية في الدور الثاني, لا سيما أنه جمع 16 نقطة من 7 مباريات (5 فوز وتعادل وحيد وخسارة واحدة), ما جعله يرتقي لوصافة الترتيب حاليا برصيد 30 نقطة.

أمام نماء, فحصد 12 نقطة من 11 مباراة في مرحلة الذهاب, وكان أيضا بالمراكز المتأخرة, لكن أوضاعه انقلبت تماما في الإياب, كونه خطف 15 نقطة من 7 مباريات حتى الآن (4 فوز و3 تعادلات), ليصبح خامسا في جدول الترتيب برصيد 27 نقطة.

#دوري الأولى

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