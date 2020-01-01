الجلاء ينفرد بالصدارة.. والتفاح يصعق خدمات النصيرات

غزة / سما /

انفرد الجلاء بالصدارة, عقب انتصاره الثمين على خدمات المغازي (1-0), ضمن منافسات الأسبوع الثامن عشر من دوري الدرجة الأولى.

ويدين الجلاء بفوزه الغالي إلى أحمد أبو شربي الذي سجل هدف المباراة الوحيد (70), ليرفع رصيده إلى 33 نقطة في الصدارة, ويبقى رصيد خدمات المغازي 25 نقطة في المركز السادس مؤقتا.

التفاح – خدمات النصيرات (1-0)

وخطف التفاح فوزا غاليا من "أنياب" خدمات النصيرات (1-0).

وأحرز محمد السطري هدف المباراة الوحيد (72), ليرفع التفاح رصيده إلى 30 نقطة في المركز الثاني مؤقتا, ويتوقف رصيد خدمات النصيرات عند 30 نقطة أيضا في المركز الثالث مؤقتا.