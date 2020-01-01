كوشنير يصف السلطة الفلسطينية بانها دولة بوليسية وليست ديمقراطية

رام الله / سما /

قال جاريد كوشنر كبير مستشاري الرئيس ترامب خلال مقابلة مع شبكة" سي إن إن الأمريكية " إذا لم يمتثل الفلسطينيون لشروط معينة بموجب خطة السلام الامريكية فلابد ألا تتحمل إسرائيل خطر الاعتراف بدولة فلسطينية.

وقال كوشنر: "إذا أراد الفلسطينيون أن يعيشوا حياة أفضل ، فلدينا إطار يمكنهم من خلاله القيام بذلك". وعندما سئل عن الشروط التي وضعتها الولايات المتحدة للفلسطينيين قبل الاعتراف بهم كدولة، قال كوشنر: "إذا لم يستطيعوا دعم هذه الشروط ، فعندئذ لا أعتقد أننا يمكن أن نجلب إسرائيل لتحمل المخاطر والاعتراف بهم كدولة ، والسماح لهم بحكم أنفسهم".

ووصف كوشنر السلطة الفلسطينية بأنها "دولة بوليسية" ، وليست ديمقراطية مزدهرة" ، قائلاً "إن الشيء الوحيد الأكثر خطورة مما يحدث الآن هو دولة فاشلة".

وأضاف كوشنر: "هذا ليس اقتراحًا سهلاً. إنه اقتراح جاد ويجب على القيادة الفلسطينية مناقشته معنا وإذا كانوا يريدون تغيير شيء ما في الحدود التي رسمناها على الخريطة - تعالوا وأخبرونا".

في هذه الأثناء ، قال مسؤولون في مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه حتى إذا قامت دولة فلسطينية في أعقاب خطة الرئيس الأمريكي، فلن نعترف بها. وذُكر كذلك أن أسباب عدم تنفيذ هذه الخطة هي أولاً وقبل كل شيء لأن القضية تتطلب موافقة جميع الأطراف، وهو اتفاق لم يتم التوصل إليه بعد".

وفي نفس الوقت، حتى لو حظيت خطة ترامب بموافقة الحكومة وهي خطوة تبدو غير واردة في هذه المرحلة، حيث يعلن عدد قليل من الوزراء - سواء من اليمين أو في الليكود - أنه إذا تم تقديم الخطة ببيان صريح حول إقامة دولة فلسطينية، فسيصوتون ضدها". وفقا لقول التلفزيون الاسرائيلي.