الاحتلال يعتقل مواطنين أحدهما فتى من الخليل

الخليل / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الاثنين، مواطنين أحدهما فتى من محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وذكر الناشط الاعلامي في بلدة بيت أمر محمد عوض ، أن قوات الاحتلال داهمت فجرا منطقتي حارة بحر والبقعة في البلدة، واعتقلت الفتى نديم هيثم محمود الصليبي (16 عاما).

كما اقتحم جنود الاحتلال عدة منازل عرف من أصحابها بسام بدوي محمود اخليل، ومقر شركة الهندسة للأدوية والمعقمات الطبية التي تعود ملكيتها للمهندس نصر حسن نصر اخليل في نفس المنطقة وحطموا الباب الرئيسي للشركة وفتشوها وعبثوا بالأدوية والمعقمات الطبية.

وأفادت مصادر أمنية ، بأن قوات الاحتلال اقتحمت عدة احياء بمدينة الخليل، واعتقلت الشاب اسلام موسى عبد الخالق سدر (18 عاما) واقتادته الى جهة غير معلومة.

وفي السياق ذاته، فتشت قوات الاحتلال عدة منازل في اذنا غرب الخليل، عرف من أصحابها رزق خليل طميزه واخوانه، ونصبت حواجزها العسكرية على مداخل بلدات سعير واذنا وحلحول، وعملت على إيقاف المركبات وتفتيشها والتدقيق في بطاقات المواطنين، ما تسبب بإعاقة مرورهم.