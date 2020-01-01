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أيليت شاكيد: "يجب على إسرائيل البدء بضم المنطقة ’C’ دون موافقة أمريكية مسبقة"

الإثنين 03 فبراير 2020 08:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أيليت شاكيد: "يجب على إسرائيل البدء بضم المنطقة ’C’ دون موافقة أمريكية مسبقة"


القدس المحتلة / سما /

قالت عضو الكنيست أيليت شاكيد، النائبة عن حزب "يمينا": "يجب على إسرائيل الشروع بضم منطقة ’C’ في الضفة الغربية دون انتظار موافقة الإدارة الامريكية".

وأضافت شاكيد: "على إسرائيل أن تبدأ بضم 50 في المئة من المنطقة ’C’ والتي تمثل 30 في المئة من مساحة الضفة الغربية، وتقع فيها غالبية التجمعات الاستيطانية الإسرائيلية". 

وتابعت شاكيد: "في غضون أربع سنوات، وفقًا لبنود خطة السلام الامريكية، ستتمكن إسرائيل من إتمام عملية الضم".

ورداً على سؤال حول مزايا الخطة المثيرة للجدل، قالت وزيرة العدل الإسرائيلية السابقة: "إنها تحتوي على خطر ووعد، ولا يمكن تحقيق هذا الأخير إلا إذا تحركت القدس من جانب واحد لتطبيق القانون الإسرائيلي على غور الأردن وارجاء من الضفة الغربية".

وتطرقت شاكيد، الى احتمال قيام دولة فلسطينية، فقالت: "ستكون منصة انطلاق للإرهاب ضد إسرائيل، على غرار غزة، الدولة الفلسطينية فاشلة، دولة إرهاب".


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