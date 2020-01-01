إيران : السعودية منعتنا من المشاركة في اجتماع جدة حول "صفقة القرن"

وكالات

أعلنت الخارجية الإيرانية، مساء الأحد، أن الرياض منعت مشاركة الوفد الإيراني في اجتماع منظمة التعاون الإسلامي، بمقرها في مدينة جدة السعودية الإثنين، لبحث "صفقة القرن" المزعومة.

ولم يتسن على الفور الحصول على تعقيب من السلطات السعودية.

وبدعوة من فلسطين، تعقد المنظمة اجتماعا طارئا على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء، لبحث الخطة الأمريكية، واتخاذ موقف بشأنها.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي: "رغم أن الأمين العام للمنظمة (يوسف بن أحمد العثيمين) دعا إيران إلى المشاركة في الاجتماع، إلا أن السعودية التي تستضيف الأمانة العامة للمنظمة، امتنعت عن إصدار التأشيرات لوفدنا"، وفق الوكالة الإيرانية للأنباء (إيرنا).

وأضاف موسوي أن هذا الموقف هو "انتهاك صريح لالتزامات الدولة المضيفة لهذه المنظمة الدولية".