الاحتلال يشن حملة اعتقالات واقتحامات واسعة في مدن الضفة

رام الله / سما /

شن جيش الاحتلال حملة اعتقالات فجر اليوم الاثنين، في مختلف مدن الضفة الغربية.

وقالت مصادر محلية ان قوات الاحتلال اعتقلت 13 مواطنا من مختلف المناطق، فيما تم اعتقال مواطن بعد ان اصيب بحادث سير قرب بلدة عرابة بجنين.

وعرف من معتقلي الضفة فجر اليوم.

١. الفتى نديم هيثم محمود الصليبي- بيت أمر شمال الخليل

٢. مجدي تيتان- قلقيلية

٣. جمال تيتان- قلقيلية

٤. كنعان زلموط خطاطبة- بيت فوريك شرق نابلس

٥. معروف نايف أبو السعود حنني- بيت فوريك

٦ .نور لحلوح من بلدة عرابه /جرى اعتقاله بعد إطلاق النار عليه قرب دوار عرابه

٧. عادي محمد أبو عادي- كفر نعمة غرب رام الله

٨. محمد باسم حماد- سلواد شرق رام الله

٩. أمير دعاس- سلواد شرق رام الله٠.

١١. المحرر مهند عبد الباسط شوابكة- البيرة

١٢. ناصر أبو زيدية- مخيم قلنديا شمال القدس.

١٣.. محمد علي مطير- مخيم قلنديا