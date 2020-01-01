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حالة الطقس : منخفض جوي نهاية الأسبوع

الإثنين 03 فبراير 2020 07:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حالة الطقس : منخفض جوي نهاية الأسبوع


رام الله / سما /

توقع الراصد الجوي داود الطروة، أن يطرأ اليوم الاثنين، ارتفاع على درجات الحرارة، ويكون الطقس غائماً جزئياً، وبارداً نسبياً نهاراً، وبارداً ليلاً، ويحذر من تشكل الضباب خلال ساعات المساء، وتكون الرياح متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة.
وفي يوم غد الثلاثاء يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم، وبارداً نسبياً نهاراً، وبارداً ليلاً، وخلال ساعات ما بعد الظهر والمساء تسقط امطار محلية على بعض المناطق، ويحذر من تشكل الضباب، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
وفي يوم الأربعاء يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، ويكون الطقس غالباً صافٍ، ولطيفاً نهاراً، وبارداً ليلاً، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
وفي يوم الخميس يكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم، ومائلاً للبرودة نهاراً، وبارداً ليلاً، وخلال ساعات المساء تسقط الأمطار فوق المناطق الشمالية والوسطى، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.
وفي يوم الجمعة تتأثر المنطقة بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية قطبية المنشأ، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، ويكون الطقس بارداً إلى شديد البرودة، وتسقط الأمطار على المناطق الشمالية، وتمتد تدريجياً لباقي المناطق، تكون مصحوبة بالعواصف الرعدية وزخات البرد أحياناً، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا.


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