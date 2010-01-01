  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

استدعاء 3 مقدسسين بحجة التنظيف حول مسجد "عين سلوان"

الأحد 02 فبراير 2020 10:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
استدعاء 3 مقدسسين بحجة التنظيف حول مسجد "عين سلوان"


القدس المحتلة / سما /

أفاد مركز معلومات وادي حلوة/ سلوان، بأن قوات الاحتلال استدعت 3 فلسطينيين من عائلة سمرين من بلدة سلوان بالقدس المحتلة.

وأوضح المركز، أن الاحتلال مؤذن المسجد آدم سمرين 84 عاماً، وشادي محمد سمرين 44 عاماً، واعتقلت إبراهيم خضر سمرين 54 عاما من مكان عمله، للتحقيق معهم في "تنظيف الأرض المحيطة في مسجد العين" في حي وادي حلوة ببلدة سلوان.

وأشار شادي سمرين، إلى أن قطعة الأرض المحيطة في المسجد ودار القرآن هي بعهدة وحراسة عائلة سمرين وتبلغ حوالي دونم ونصف ، والتي قامت باستئجارها عام 1932 من "دير الروم الأرثوذكس".

وبيّن سمرين، أن الاحتلال يدّعي أنه تم شرائها من البطريرك أرينيوس، وحاول عدة مرات للسيطرة على الأرض وإغلاقها، موضحًا أن بلدية الاحتلال حاولت وضع اليد على الأرض عام 2010 لتحويلها لموقف لمركبات المستوطنين.

وأوضح سمرين أن سلطات الاحتلال والمستوطنين حاولوا تركيب مدخل للأرض ووضع غرفة حراسة لهم، لكن تم التصدي لهم.

#قوات الاحتلال #القدس

الأكثر قراءة اليوم

كوشنر يسخر من عريقات: "لديه رقم قياسي من الفشل" .. والاخير يرد

تخوف إسرائيلي : متى سيخرج الجني الفلسطيني من قمقمه؟

بعد تصريحاته عن المهاجرين من روسيا وأثيوبيا: هجوم إسرائيلي على الرئيس عباس

مغنية إسرائيلية تدخل الخدمة في جيش الاحتلال وهذه هي شروطها!

الاحتلال يقرر وقف إدخال الأسمنت للقطاع ويقلص عدد تصاريح التجار

جنرال إسرائيلي: حديث صفقة القرن عن نزع سلاح حماس "حلم لن يتحقق"

كاتب إسرائيلي : نتنياهو يتحضر لمعركة أمام ترامب وعنوانها "الضم"

الأخبار الرئيسية

نتنياهو وقابوس

تقرير: عُمان توسطت لعقد مفاوضات إسرائيلية - إيرانية مباشرة.. فما الذي جرى؟

عباس

هل تنتهي ولايته؟.. خبير إسرائيلي: وضع أبو مازن يشبه وضع عرفات قبل وفاته..

مسؤول أمني اسرائيلي: نستعد للتصعيد والضفة الاكثر قابلية للانفجار.. وهذه المهمة الأساسية للجيش

حماس: آليات مواجهة "صفقة القرن" أبرز ما سنبحثه مع وفد المنظمة بغزة

فتح ترد على تهديد باركو للسلطة بسيطرة حماس على الضفة بسبب موقفها من صفقة القرن