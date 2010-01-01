استدعاء 3 مقدسسين بحجة التنظيف حول مسجد "عين سلوان"

القدس المحتلة / سما /

أفاد مركز معلومات وادي حلوة/ سلوان، بأن قوات الاحتلال استدعت 3 فلسطينيين من عائلة سمرين من بلدة سلوان بالقدس المحتلة.

وأوضح المركز، أن الاحتلال مؤذن المسجد آدم سمرين 84 عاماً، وشادي محمد سمرين 44 عاماً، واعتقلت إبراهيم خضر سمرين 54 عاما من مكان عمله، للتحقيق معهم في "تنظيف الأرض المحيطة في مسجد العين" في حي وادي حلوة ببلدة سلوان.

وأشار شادي سمرين، إلى أن قطعة الأرض المحيطة في المسجد ودار القرآن هي بعهدة وحراسة عائلة سمرين وتبلغ حوالي دونم ونصف ، والتي قامت باستئجارها عام 1932 من "دير الروم الأرثوذكس".

وبيّن سمرين، أن الاحتلال يدّعي أنه تم شرائها من البطريرك أرينيوس، وحاول عدة مرات للسيطرة على الأرض وإغلاقها، موضحًا أن بلدية الاحتلال حاولت وضع اليد على الأرض عام 2010 لتحويلها لموقف لمركبات المستوطنين.

وأوضح سمرين أن سلطات الاحتلال والمستوطنين حاولوا تركيب مدخل للأرض ووضع غرفة حراسة لهم، لكن تم التصدي لهم.