ضور.. مواجهات واصابات في الخليل خلال مسيرة ضد صفقة القرن

الخليل / سما /

أصيب عشرات المواطنين، اليوم الأحد، بالرصاص المغلف بالمطاط وبحالات اختناق خلال مواجهات اندلعت عند مدخل مدينة الخليل الشمالي، عقب قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة ضد "صفقة القرن".

وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع والاعيرة المطاطية صوب المشاركين في المسيرة التي انطلقت من جامعة الخليل باتجاه مدخل المدينة الشمالي، ما أدى إلى إصابة الصحفي عبد المحسن الشلالدة بقنبلة غاز بالرأس، كما واصيب عشرات الطلبة بحالات اختناق، جراء قنابل الغاز المسيل للدموع.

وفي ذات السياق اصيب عشرات المواطنين بحالات اختناق خلال مسيرة دعت لها حركة فتح في بلدة حلحول، كما واعتقلت قوات الاحتلال الصحفي محمد ملحم مراسل اذاعة مرح.