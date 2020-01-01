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قائد فليق القدس: سنكون أقوى من السابق بجانب شعب فلسطين.. وصفقة القرن ولدت ميتة

الأحد 02 فبراير 2020 09:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
قائد فليق القدس: سنكون أقوى من السابق بجانب شعب فلسطين.. وصفقة القرن ولدت ميتة


طهران /سما/

أكد قائد قوات فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني العميد إسماعيل قاآني أن "صفقة القرن" محكومة بالفشل، مشددًا على دعم إيران القاطع لشعب فلسطين وقضيته.

وشدد قاآني في تصريحات نقلتها وكالة "تسنيم" الإيرانية على دعم إيران القاطع للشعب الفلسطيني المضطهد في مجابهة خطة "صفقة القرن" والمؤامرات التي تستهدف الحقوق التاريخية لهذا الشعب.

وقال إن خطة "صفقة القرن" العار ولدت ميتة، وهي محكومة بالفشل كالخطط السابقة للمساومة.

وجدد التأكيد على أن سياسة إيران في الدعم الشامل للمقاومة الفلسطينية وخاصة بعد اغتيال الشهيد الحاج قاسم سليماني لم تتغير.

وأضاف "بعون الله وباتباع قائدنا الحكيم الشجاع (المرشد علي خامنئي) سنكون أقوى من السابق إلى جانب الشعب الفلسطيني ومحور المقاومة في استمرار درب شهداء المقاومة الأبطال حتى سقوط هيمنة اميركا والصهيونية".

وأردف قاآني "الساسة الأميركان يبحثون فقط عن إرضاء المجرمين الصهاينة، وفي هذا المجال لا يدخرون وسعا في انتهاك اي جريمة وخيانة".

#فليق القدس #إسماعيل قاآني #ايران #الشعب الفلسطيني #المقاومة #الحرس الثوري #قاسم سليماني #صفقة القرن

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