ايران: السعودية منعتنا من حضور اجتماع التعاون الإسلامي حول "الصفقة"

طهران /سما/

قالت الخارجية الإيرانية إن السلطات السعودية منعت إصدار تأشيرات دخول لوفدها، للمشاركة بالقمة الإسلامية المزمع عقدها غدًا بجدة، لبحث مخاطر "صفقة القرن".

وأفادت وكالة مهر الإيرانية للأنباء أن المتحدث باسم الوزارة الخارجية الإيرانية، سيد عباس موسوي قال "إن الحكومة السعودية منعت مشاركة جمهورية إيران الإسلامية في اجتماع لمنظمة التعاون الإسلامي لمناقشة بنود صفقة القرن".

وأضاف "سلوك السعودية يعكس استغلالها استضافة منظمة التعاون لمصالحها الخاصة ومطامعها السياسية، مؤكدا أن الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي وجه دعوة إلى إيران لحضور اجتماع جدة لكن السعودية رفضت منح تأشيرات للوفد الإيراني".

وتابع موسوي "وزارة خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية أرسلت مذكرة احتجاج رسمية الى الامانة العامة لمنظمة التعاون الاسلامي، وسيتم توزيع نصها بين اعضاء المنظمة".

وقال "جدارة هذا النظام للاستمرار في استضافة مقر منظمة التعاون الاسلامي أصبحت مورد شك بشكل جاد".