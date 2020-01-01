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البطريرك الراعي: "صفقة القرن" صفعة لقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن

الأحد 02 فبراير 2020 09:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
البطريرك الراعي: "صفقة القرن" صفعة لقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن


بيروت /سما/

وصف البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي، خطة السلام الأميركية التي أعلنها الرئيس ترمب، بـ"صفعة" للقضية الفلسطينية ولقرارات منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن المتخذة تباعا منذ سنة 1948.

وقال البطريرك الراعي في قداس اليوم الأحد: إن أمين عام الأمم المتحدة أكد تمسك الأمانة العامة بقرارات مجلس الأمن والجمعية العمومية بشأن الدولتين، ومساندتها للفلسطينيين في حل الصراع على أساس قرارات الأمم المتحدة، والقانون الدولي، والاتفاق المتبادل، لإقامة دولتين تعيشان جنبا إلى جنب بسلام وأمن وطمأنينة، معبراً عن أمله في أن تبادر الأسرة الدولية إلى هذا الإقرار منعا لنزاع جديد يزيد من الدمار وسفك الدماء، محذراً أن لبنان لن يسلم من نتائجه كالعادة.

#البطريرك الراعي #صفقة القرن #الامم المتحدة #مجلس الامن

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