الرئيس يعزي بوفاة المناضل الوطني آلبرت اغازريان

رام الله / سما /

هاتف رئيس دولة فلسطين محمود عباس، عائلة المناضل الوطني والمؤرخ آلبرت اغازريان، معزيا بوفاته.

وقال الرئيس، خلال اتصاله بعقيلة الفقيد وابنه وابنته، "فقدنا أخا مناضلا وأحد أعلام مدينة القدس المدافع عن عروبتها، وعن الرواية الفلسطينية لهوية القدس وحاضرها وماضيها، صامدا في الحي الأرمني في مواجهة جميع محاولات التهويد".

وأضاف الرئيس: "نستذكر مناقب الفقيد ودوره في مؤتمر مدريد للسلام، وبصماته الواضحة في المسيرة الأكاديمية لجامعة بيرزيت"، داعيا الله أن يرحم الفقيد وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.