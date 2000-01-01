مطالبات برفع الحد الأدنى للأجور لـ 2470 شيقل

رام الله / سما /

طالبت الاتحادات العمالية والنقابية الفلسطينية برفع الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع خط الفقر الوطني الفلسطيني البالغ 2470 شيقلا .

جاء ذلك وفق ما أفاد به مسؤول دائرة الإعلام في اتحاد نقابات العمال محمد العطاونة، عقب الاجتماع الدوري لممثلي :الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، واتحاد عمال فلسطين، واتحاد النقابات المستقلة، واتحاد النقابات الجديدة، الذي عقد اليوم الأحد، في دار الاتحاد العام للنقابات في مدينة رام الله.

وناقش الاجتماع النقابي بحسب وكالة وفا التعديلات المطلوبة على قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لعام 2000 المعمول به في سوق العمل الوطني، ومطالب الفعاليات النقابية المشتركة والموحدة حول مطالب وقضايا العمال الراهنة.