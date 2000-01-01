  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مطالبات برفع الحد الأدنى للأجور لـ 2470 شيقل

الأحد 02 فبراير 2020 09:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
مطالبات برفع الحد الأدنى للأجور لـ 2470 شيقل


رام الله / سما /

 طالبت الاتحادات العمالية والنقابية الفلسطينية برفع الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع خط الفقر الوطني الفلسطيني البالغ 2470 شيقلا .

جاء ذلك وفق ما أفاد به مسؤول دائرة الإعلام في اتحاد نقابات العمال محمد العطاونة، عقب الاجتماع الدوري لممثلي :الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، واتحاد عمال فلسطين، واتحاد النقابات المستقلة، واتحاد النقابات الجديدة، الذي عقد اليوم الأحد، في دار الاتحاد العام للنقابات في مدينة رام الله.

وناقش الاجتماع النقابي بحسب وكالة وفا التعديلات المطلوبة على قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لعام 2000 المعمول به في سوق العمل الوطني، ومطالب الفعاليات النقابية المشتركة والموحدة حول مطالب وقضايا العمال الراهنة.

#الاتحادات العمالية #الحد الأدنى للأجور #فلسطين

الأكثر قراءة اليوم

بعد الإعلان عن "صفقة القرن": زيارة سرية لرئيسة الـCIA إلى رام الله

بالفيديو والصور: اطلاق صاروخ من غزة باتجاه الغلاف.. وغانتس يهرع للملاجئ

بعد تصريحاته عن المهاجرين من روسيا وأثيوبيا: هجوم إسرائيلي على الرئيس عباس

تخوف إسرائيلي : متى سيخرج الجني الفلسطيني من قمقمه؟

مغنية إسرائيلية تدخل الخدمة في جيش الاحتلال وهذه هي شروطها!

ساخرا منها..الوزير الإسرائيلي السابق بيلين: صفقة ترامب ليست خطة للسلام

الاحتلال يقرر وقف إدخال الأسمنت للقطاع ويقلص عدد تصاريح التجار

الأخبار الرئيسية

عباس

هل تنتهي ولايته؟.. خبير إسرائيلي: وضع أبو مازن يشبه وضع عرفات قبل وفاته..

مسؤول أمني اسرائيلي: نستعد للتصعيد والضفة الاكثر قابلية للانفجار.. وهذه المهمة الأساسية للجيش

حماس: آليات مواجهة "صفقة القرن" أبرز ما سنبحثه مع وفد المنظمة بغزة

فتح ترد على تهديد باركو للسلطة بسيطرة حماس على الضفة بسبب موقفها من صفقة القرن

i

كوشنر يسخر من عريقات: "لديه رقم قياسي من الفشل" .. والاخير يرد