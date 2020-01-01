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والدة جولدن تهاجم نتنياهو: فعل المستحيل للإفراج عن مجرمة ولم يفعل شيء من أجل ابننا

الأحد 02 فبراير 2020 06:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
والدة جولدن تهاجم نتنياهو: فعل المستحيل للإفراج عن مجرمة ولم يفعل شيء من أجل ابننا


القدس المحتلة / سما /

هاجمت والدة الضابط الإسرائيلي الأسير لدى حركة حماس بقطاع غزة ليئا جولدن، رئيس الوزراء نتنياهو، واتهمته بعدم فعل أي شيء للإفراج عن ابنها هدار.

وقالت جولدن، خلال تصريحات للقناة الثانية مساء السبت، إن "نتنياهو فعل المستحيل للإفراج عن مجرمة من روسيا، ولم يفعل أي شيء للإفراج عن هدار من غزة".

وأضافت والدة الضابط هدار جولدين: "نتنياهو يسعى للهدوء الكاذب أمام قطاع غزة، ولا يعمل أي شيء لإعادة الجنود الإسرائيليين الأسرى لدى حماس بقطاع غزة".

وتابعت جولدن: "نتنياهو لم يطلب أبدا بوقف المساعدات لقطاع غزة، أو الإفراج عن الجنود الأسرى لدى حماس، ولم تقوم حكومته بأي خطوات عملية من أجل الإفراج عن الجنود".

وأشارت جولدن "إلى أن زعماء وقادة العالم، يوافقون على اشتراط دخول أي مساعدات لقطاع غزة، مقابل الإفراج عن الجنود الإسرائيليين الأسرى لدى حماس".

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