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مسؤول أمني اسرائيلي: الساحة الأكثر قابلية للانفجار الضفة الغربية.. وهذه المهمة الأساسية للجيش

الأحد 02 فبراير 2020 06:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
مسؤول أمني اسرائيلي: الساحة الأكثر قابلية للانفجار الضفة الغربية.. وهذه المهمة الأساسية للجيش


القدس المحتلة / سما /

قال مسؤول أمني إسرائيلي رفيع المستوى، إن المنظومة الأمنية تستعد لإمكانية التصعيد في الساحة الفلسطينية في الضفة وغزة بعد نشر صفقة القرن، معتبراً أن الساحة الأكثر قابلية للانفجارً من ناحية المنظومة الأمنية حاليًا، هي الضفة الغربية.
 
ونقلت صحيفة "معاريف العبرية عن المسؤول تأكيده، أن السياسة الان لا تتطلب في هذه المرحلة اتخاذ إجراءات صارمة، وخلق شعور بحالة طوارئ أمنية لا تنعكس في صورة الوضع الحالي، وسيتوقف ذلك أكثر على تدحرج الأحداث واختبارها على أرض الواقع.
 
ورأي المسؤول أن هناك إمكانية لتوسيع الاحتجاجات، في ضوء التوجيه الذي أصدره الرئيس "محمود عباس" لقوات الأمن الفلسطينية بعدم منع المتظاهرين من مواجهة قوات الأمن الإسرائيلية عند نقاط الاحتكاك.
 
وفقًا لتقديرات المنظومة الأمنية، حتى نهاية الأسبوع، من المتوقع القيام بتعزيزات إضافية في الضفة الغربية، وهذا عكس الحدود مع قطاع غزة، حيث سيبقى الرد الدفاعي في هذه المرحلة على أساس القوات والوحدات الموجودة من قبل على هذه الجبهة.
 
وأشار إلى أن المهمة الأساسية للقوات هي أولاً وقبل كل شيء الحفاظ على الأمن، ولكن في الوقت نفسه - تجنب الأخطاء غير الضرورية في التعامل مع أعمال الشغب، وتقليل عدد الإصابات لدى الجانب الفلسطيني قدر الإمكان نتيجة لأعمال الشغب - مما قد يؤدي إلى ردود فعل متسلسلة من شأنها تصعيد الموقف.

#الضفة الغربية #حدود غزة #اسرائيل #الجيش الإسرائيلي #صفقة القرن #غزة

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