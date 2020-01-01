تظاهرة غاضبة أمام السفارة الأميركية في لبنان احتجاجا على "صفقة القرن"

بيروت /سما/

تظاهر آلاف المواطنين، اليوم الأحد، في محيط السفارة الأميركية في عوكر شمال بيروت، تحت شعار "تسقط صفقة العار" رفضا لـ"صفقة القرن"، التي أعلنها الرئيس دونالد ترمب الثلاثاء الماضي.

ووسط انتشار أمني كثيف في محيط السفارة، وقطع كافة الطرق المؤدية إليها، ووضع أسلاك شائكة على الطريق الرئيسية عند ساحة الضبية، على بعد مئات الأمتار من السفارة، تحرك آلاف المتظاهرين باتجاه السفارة الأميركية للتنديد بـ"صفقة القرن" وما تضمنته.

ورفع المتظاهرون الأعلام اللبنانية والفلسطينية، وأطلقوا الهتافات الغاضبة والمنددة بالإدارة الأميركية، مؤكدين أن هذه الصفقة ستسقط أمام إرادة الشعب الفلسطيني.

وحاولت المجموعة التي تنتمي بغالبها إلى اليسار والحزب الشيوعي اللبناني، بالإضافة إلى مجموعات فلسطينية إزالة الشريط الشائك، ثم قاموا بإحراق العلم الأميركي أمام حراس السفارة.

وقبل انطلاق التظاهرة الاحتجاجية، حذرت السفارة الأميركية في لبنان، في بيان، موظفيها من التجول في محيط السفارة في عوكر اليوم الأحد.