وزير الاقتصاد يبحث مع مسؤول أندونيسي إقامة استثمارات في فلسطين

رام الله / سما /

بحث وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، اليوم الأحد، مع نائب رئيس الغرفة التجارية الاندونيسية مفتي حمكا حسن، فرص تعزيز التعاون الاقتصادي وإمكانية الاستثمار الاندونيسي في دولة فلسطين، من خلال إنشاء مصانع وشراكات تعود بالنفع على الاقتصاد الفلسطيني .

واطلع العسيلي الوفد خلال الاجتماع الذي جرى بحضور السفير الياباني لدى فلسطين ماسايوكي ماجوشي، على الفرص الاستثمارية المتاحة، خاصة في المدن والمناطق الصناعية لا سيما مدينة أريحا الصناعية الزراعية التي تحظى بدعم ياباني كبير، داعياً الى الاستفادة من الامتيازات والحوافز الاستثمارية التي توفرها الحكومة الفلسطينية للمستثمرين.

وناقش الجانبان خطة العمل لعلاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين بما يشمل تعزيز العلاقات الثنائية، مشيرين إلى الخطوات التي تم تحقيقها بإعفاء التمر وزيت الزيتون الفلسطيني من الجمارك، على أن يشمل التعاون اعفاء السلع ذات الأولوية لدخول السوق الاندونيسي.

وتناول الاجتماع إمكانية إقامة شراكات فلسطينية اندونيسية مشتركة، خاصة في القطاعات الواعدة كقطاعي الأثاث وتكنولوجيا المعلومات، إضافة الى التحضيرات التي يقوم بها مجلس الأعمال المشترك لزيارة اندونيسيا.