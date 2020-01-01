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"الإغاثة" تنفذ حملة تقليم في الحقول المحاذية للجدار العنصري جنوب طولكرم

الأحد 02 فبراير 2020 06:07 م / بتوقيت القدس +2GMT


طولكرم / سما /

شرعت الإغاثة الزراعية في طولكرم، بتنفيذ حملة "تقليم وتشبيب" أشجار الزيتون في الأراضي والحقول المحاذية لجدار الضم والفصل العنصري في خربة جبارة جنوب طولكرم.

وجاءت هذه الحملة تحت رعاية محافظ طولكرم عصام أبو بكر، وضمن مشروع استصلاح الأراضي المهددة في منطقة الكفريات، وتستهدف ثماني قرى وبلدات وهي: فرعون، وجبارة، والراس، وكفر صور، وكفر عبوش، وكفر زيباد، وكفر جمال، وكور، بتمويل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي في الكويت، وبإشراف وزارة الزراعة، وبلجنة توجيهية مكونة من المحافظة ووزارتي الزراعة والحكم المحلي والإغاثة.

وقال مدير الإغاثة الزراعية في طولكرم عاهد زنابيط: إن هذا المشروع يستهدف أشجار الزيتون المزروعة في أراضي المواطنين المصنفة ضمن مناطق (ج)، مشيرا أن العمل بالأرض وعلى الأرض هو واحد من الردود على صفقة القرن التي تهدد وجودنا الفلسطيني وكياننا، وأن انتماءنا إلى الأرض هو واحد من عناصر الصمود والثبات عليها وهو بحد ذاته مقاومة.

وأشار أن المشروع يستهدف حوالي 8 آلاف شجرة زيتون تعود لـ 125 عائلة، ويشغل أكثر من 100 من الأيدي العاملة.

وقدم الدكتور في كلية العلوم والتكنولوجيا الزراعية في جامعة خضوري داوود أبو صفية، شرحا مفصلا عن أهمية التقليم، والفائدة المرجوة منه، واستعرض بعض النصائح الواجب تنفيذها لدى عملية التقليم. 


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