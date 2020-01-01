"التدريب المصرفي" و"الخبراء المصرفيين" الأردنية يوقعان اتفاقية تعاون

رام الله / سما /

وقع المعهد المصرفي الفلسطيني، مع جمعية الخبراء المصرفيين الأردنية، اليوم الأحد، اتفاقية تعاون، لتعزيز التعاون المصرفي وتبادل الخبرات المصرفية بين الجانبين.

ويأتي توقيع الاتفاقية انسجاما مع توجه الحكومة الفلسطينية بالاعتماد على العمق العربي وتحديدا في المجال الاقتصادي والمالي.

وقال رئيس المعهد الفلسطيني للتدريب إياد الجيوسي لـ"وفا" إن المعهد كونه من المؤسسات غير الربحية وهو معني بتأهيل الكادر المصرفي الفلسطيني وتطوير أداء الجهاز المصرفي، فإنه يعمل على زيادة مساحات التعاون العربي وتحديدا مع الأشقاء في الأردن كونهم الأقرب إلينا من جميع النواحي.

وكشف الجيوسي النية لعقد مؤتمر مصرفي متخصص على المستوى العربي بالشراكة مع الجمعية الأردنية التي تمتلك كوادر مؤهلة قادرة على تقديم الخبرات على مستوى عالمي.

وأضاف أن هذه الاتفاقية تعزز التعاون الثنائي في المجال المالي والمصرفي والخبرات والتدريب المهني وتزويد الخدمات الجديدة بأعلى مستويات الجودة.

من جانبه، قال رئيس جمعية الخبراء المصرفين الأردنية مهدي العلمي إن الجمعية وما لديها من خبرة وإمكانات تضعها تحت تصرف الأشقاء الفلسطينيين، معربا عن سعادته وتقديره للشعب الفلسطيني وقيادته .

وأضاف بأن هذه الاتفاقية التي وقعت اليوم هي مقدمة لتعاون أكبر ومستمر بين الجانبين، معربا عن أمله ان تتواصل الجهود في سبيل تطوير المصارف الفلسطينية وتبادل الخبرات بين الجانبين .

بدوره، قال مدير الجمعية الأردنية للخبرات المصرفية محمد محيسن لـ"وفا" إن الاتفاقية تزيد من أفاق التعاون في المجال المصرفي والمالي ببن الأردن وفلسطين، وستسمح بتبادل الخبرات وزيادة مساحات التدريب وتأهيل الكادر العامل في المصارف الفلسطينية.

وثمن المحيسن الجهود التي يبذلها الجهاز المصرفي الفلسطيني الذي يعمل في ظل ظروف صعبة ولكنة يقدم كل يوم نماذج متقدمة في العمل المصرفي