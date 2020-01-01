  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"التدريب المصرفي" و"الخبراء المصرفيين" الأردنية يوقعان اتفاقية تعاون

الأحد 02 فبراير 2020 05:48 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

وقع المعهد المصرفي الفلسطيني، مع جمعية الخبراء المصرفيين الأردنية، اليوم الأحد، اتفاقية تعاون، لتعزيز التعاون المصرفي وتبادل الخبرات المصرفية بين الجانبين.

ويأتي توقيع الاتفاقية انسجاما مع توجه الحكومة الفلسطينية بالاعتماد على العمق العربي وتحديدا في المجال الاقتصادي والمالي.

وقال رئيس المعهد الفلسطيني للتدريب إياد الجيوسي لـ"وفا" إن المعهد كونه من المؤسسات غير الربحية وهو معني بتأهيل الكادر المصرفي الفلسطيني وتطوير أداء الجهاز المصرفي، فإنه يعمل على زيادة مساحات التعاون العربي وتحديدا مع الأشقاء في الأردن كونهم الأقرب إلينا من جميع النواحي.

وكشف الجيوسي النية لعقد مؤتمر مصرفي متخصص على المستوى العربي بالشراكة مع الجمعية الأردنية التي تمتلك كوادر مؤهلة قادرة على تقديم الخبرات على مستوى عالمي.

وأضاف أن هذه الاتفاقية تعزز التعاون الثنائي في المجال المالي والمصرفي والخبرات والتدريب المهني وتزويد الخدمات الجديدة بأعلى مستويات الجودة.

من جانبه، قال رئيس جمعية الخبراء المصرفين الأردنية مهدي العلمي إن الجمعية وما لديها من خبرة وإمكانات تضعها تحت تصرف الأشقاء الفلسطينيين، معربا عن سعادته وتقديره للشعب الفلسطيني وقيادته .

وأضاف بأن هذه الاتفاقية التي وقعت اليوم هي مقدمة لتعاون أكبر ومستمر بين الجانبين، معربا عن أمله ان تتواصل الجهود في سبيل تطوير المصارف الفلسطينية وتبادل الخبرات بين الجانبين .

بدوره، قال مدير الجمعية الأردنية للخبرات المصرفية محمد محيسن لـ"وفا" إن الاتفاقية تزيد من أفاق التعاون في المجال المصرفي والمالي ببن الأردن وفلسطين، وستسمح بتبادل الخبرات وزيادة مساحات التدريب وتأهيل الكادر العامل في المصارف الفلسطينية.

وثمن المحيسن الجهود التي يبذلها الجهاز المصرفي الفلسطيني الذي يعمل في ظل ظروف صعبة ولكنة يقدم كل يوم نماذج متقدمة في العمل المصرفي 


الأكثر قراءة اليوم

بعد الإعلان عن "صفقة القرن": زيارة سرية لرئيسة الـCIA إلى رام الله

صور.. شهيد واصابات بينها خطيرة في انفجار عرضي بمدينة غزة

"نتنياهو" يرد على تصريحات للرئيس عباس باجتماع وزراء الخارجية العرب حول اليهود

بالفيديو والصور: اطلاق صاروخ من غزة باتجاه الغلاف.. وغانتس يهرع للملاجئ

الشيخ يُهدد: وزير الحرب الإسرائيلي بدأ معركة تجويع الشعب الفلسطيني وسيعرف الرد قريباً

بعد تصريحاته عن المهاجرين من روسيا وأثيوبيا: هجوم إسرائيلي على الرئيس عباس

مغنية إسرائيلية تدخل الخدمة في جيش الاحتلال وهذه هي شروطها!

الأخبار الرئيسية

حماس: آليات مواجهة "صفقة القرن" أبرز ما سنبحثه مع وفد المنظمة بغزة

فتح ترد على تهديد باركو للسلطة بسيطرة حماس على الضفة بسبب موقفها من صفقة القرن

i

كوشنر يسخر من عريقات: "لديه رقم قياسي من الفشل" .. والاخير يرد

كاتب إسرائيلي : نتنياهو يتحضر لمعركة أمام ترامب وعنوانها "الضم"

620172181534854

تخوف إسرائيلي : متى سيخرج الجني الفلسطيني من قمقمه؟