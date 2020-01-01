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القبض على سيدتين يروجن عملة مزيفه في بيت لحم

الأحد 02 فبراير 2020 05:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
القبض على سيدتين يروجن عملة مزيفه في بيت لحم


بيت لحم / سما /

بعد محاولات جريئة لتزييف الحقيقة، وخلف الوجوه البريئة تمكنت الشرطة في بيت لحم اليوم بعد المتابعة والتحري من إلقاء القبض على سيدتين قامتا بالترويج لأوراق نقدية مزيفة على العديد من المحال التجارية في المدينة، وبعد تلقي بلاغ وصل إلى غرفة عمليات الشرطة يفيد بقيام سيدتين بترويج عمله نقدية مزيفة في بلدة دار صلاح شرقي بيت لحم، تحديداً قرب محطة للوقود، حضرت الشرطة إلى المكان وألقت القبض على المشتبه بهن وبحوزتهن مبلغ 1500 شيكل من فئة 100 شيكل .

 وتم اتخاذ الإجراء القانوني بحقهن وإحالتهن إلى جهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات القانونية  .

#بيت لحم #الشرطة #عملة مزورة

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