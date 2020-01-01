الممثل الأعلى للاتحاد الاوروبي: لا يوجد خطة سلام ناجحة بدون إتفاق جميع الأطراف

عمان /سما/

قال الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، ليس هناك أي خطة سلام ناجحة بدون اتفاق الأطراف.

وأضاف بوريل في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في عمان، اليوم الاحد، أن "التجربة في الخمسين سنة الماضية أظهرت أنه بدون اتفاق بين جميع الأطراف، لا توجد خطة سلام لديها فرصة للنجاح".

وقال: "من أجل إيجاد طريقة مستدامة للمضي قدما، يحتاج كلا الطرفين (الفلسطيني والإسرائيلي) إلى العودة إلى طاولة المفاوضات"، معتبرا أن "الصراع الفلسطيني الاسرائيلي هو أحد أطول الصراعات وأكثرها إيلاما وتعقيدًا في تاريخنا".

وأضاف "أن خطة الولايات المتحدة الجديدة للسلام تتحدى العديد من المعايير المتفق عليها دوليًا، ومنها حدود عام 1967، كما اتفق عليها الطرفان، بدولة فلسطين المستقلة القابلة للحياة، ودولة اسرائيل تعيشان جنبًا إلى جنب في سلام وأمن واعتراف متبادل".

من جانبه، ثمن الصفدي موقف الإتحاد الاوروبي المتمسك بالشرعية الدولية وبحل الدولتين أساسا لحل الصراع.

وقال "موقفنا هو موقف ثابت لا يتغير ولا يتبدل". وأضاف "نحن نريد سلاما عادلا وشاملا يلبي طموح الشعب الفلسطيني الشقيق وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرات السلام العربية وبما يضمن قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من حزيران/يونيو 1967 وفق حل الدولتين سبيلا وحيدا لتحقيق السلام".

وأضاف أن "المرحلة صعبة والتحديات دقيقة لكننا لا نستطيع إلا أن نستمر في العمل مع شركائنا في المجتمع الدولي والإتحاد الاوروبي وأشقائنا العرب والفلسطينيين بإتجاه إيجاد أفق جديد لتحقيق السلام الذي يجب ان يكون عادلا وان تقبله الشعوب حتى يكون شاملا".