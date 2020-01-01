قوى رام الله تقر سلسلة من الفعاليات الشعبية الاحتجاجية على "صفقة القرن"

رام الله / سما /

أقرت القوى الوطنية والاسلامية لمحافظة رام الله والبيرة، في بيان صادر عنها اليوم الأحد، عقب اجتماع لها، سلسلة من الفعاليات الوطنية الرافضة والمنددة بـ"صفقة القرن".

ودعت القوى الى المشاركة في فعالية اسناد لأهلنا في دير نظام شمال غرب رام الله، الذين يتعرضون للإغلاقات والاقتحامات اليومية من قبل الاحتلال، حيث ستقام الفعالية ظهرا على مدخل البلدة الرئيسي.

كما دعت القوى الى اعتبار يوم الجمعة المقبل، يوما للتصعيد الميداني في القرى والبلدات التي تشهد فعاليات اسبوعية على امتداد المحافظة، وتكون مخصصة للتنديد بـ"صفقة القرن" المشؤومة.

وفي سياق الفعاليات التي أقرتها قوى رام الله والبيرة، جرت الدعوة لتوسيع حملات المقاطعة لمنتجات الاحتلال ومنتجات الولايات المتحدة بكل اشكالها، وطالبت بأوسع حملات التوعية لوقف كل اشكال التطبيع مع الاحتلال.

وتوجهت القوى بالتحية لكل الشعوب والأصدقاء والجاليات واللجان والأطر على امتداد العالم التي خرجت رفضا لـ"صفقة القرن"، واكدت دعمها لحقوق شعبنا غير القابلة للتصرف.

وجددت القوى الوطنية والاسلامية لمحافظة رام الله والبيرة في بيانها التاكيد على أن "صفقة القرن" الأميركية المشؤومة ما هي الا محاولة لفرض صك استسلام على شعبنا لقبول الأمر الواقع الذي فرضه الاحتلال على مدار العقود الماضية، والقبول بضم الغور والضفة الغربية على حساب الحقوق المشروعة المكفولة بقرارات الشرعية الدولية، وهي لن تجد فلسطينيا واحدا يقبل بها او يتعاطى مع بنودها الهادفة لتصفية حقوق شعبنا، بل على العكس شعبنا اثبت ويثبت مجددا رفضه الواضح لها جملة وتفصيلا، وهو مصمم على اسقاطها مهما بلغ الثمن بإرادته الشعبية .

ودعت القوى في بيانها لرص الصفوف والتوحد الميداني، ودعم الموقف الواضح للقيادة الفلسطينية في تصديها لهذه المؤامرة.