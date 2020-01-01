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حماس: آليات مواجهة "صفقة القرن" أبرز ما سنبحثه مع وفد المنظمة بغزة

الأحد 02 فبراير 2020 04:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: آليات مواجهة "صفقة القرن" أبرز ما سنبحثه مع وفد المنظمة بغزة


غزة / سما/

رحب عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" صلاح البردويل بزيارة وفد منظمة التحرير المقررة لقطاع غزة نهاية هذا الأسبوع.

وأكد البردويل خلال المؤتمر الشعبي الذي عقد بغزة ظهر اليوم الأحد، لإسقاط "صفقة القرن" ضرورة أن يكون حوارنا وبحثنا معه منصبا فقط على بحث آليات مواجهة "صفقة القرن" دون الالتفات إلى أي إشكالات جانبية أو موضوعات ذات حساسية تبعدنا عن هدفنا الذي أصبح يمثل إجماعًا وطنيًا.

وأضاف البردويل أنه ورغم أهمية اللقاء المرتقب، فإننا نؤكد أن يُرتّب من خلاله للقاء عاجل مقرر على مستوى الأمناء العاملين من أجل اعتماد برنامج عمل جدي يقوم على أسس وحدة الصف لمواجهة الصفقة وملحقاتها بدءا بتطبيق قرارات المجلسين المركزي والوطني.

#صلاح البردويل #حماس #منظمة التحرير #فتح #صفقة القرن #الفصائل #غزة #قطاع غزة

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