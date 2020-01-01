  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الهندي : استمرار التنسيق الأمني سيفقد السلطة مصداقيتها بمواجهة "صفقة القرن"

الأحد 02 فبراير 2020 04:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
الهندي : استمرار التنسيق الأمني سيفقد السلطة مصداقيتها بمواجهة "صفقة القرن"


غزة / سما /

وصف عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الاسلامي محمد الهندي استمرار عمل أجهزة السلطة مع المخابرات الأمريكية، بأنه أخطر سلوك للسلطة، مطالبا الرئيس عباس برفع الغطاء عن الخدمات التي تقدمها الأجهزة الأمنية، للاحتلال تحت مسمى التنسيق الأمني.

جاء ذلك في تصريح، اليوم الأحد تعقيبا على صمت السلطة الفلسطينية وعدم تعليقها على الأنباء التي تحدثت عن زيارة قامت بها رئيسة الـ CIA (جينا هاسيل) لمدينة رام الله ولقائها مع مسؤول المخابرات ماجد فرج والوزير حسين الشيخ، وما نقل عن طمأنة المسؤولة الأمريكية على استمرار عمل أجهزة أمن السلطة مع وكالة المخابرات المركزية الأمريكية رغم إعلان صفقة القرن.

وقال الهندي إن أخطر سلوك للسلطة الفلسطينية هو استمرار أجهزتها الأمنية في العمل مع أجهزة الأمن الأمريكية والإسرائيلية تحت ما يسمى التنسيق الأمني"، مؤكدا أنه إذا لم يتوقف التنسيق الأمني فورا فإن السلطة الفلسطينية ستفقد المصداقية أمام كل المؤسسات العربية والدولية وكل إدانتها لصفقة القرن"، وصراخها لن يفيد بشيء.

وأشار إلى أن السلطة بسلوكها هذا تشجع الأمريكان والاحتلال على التوغل أكثر في تطبيق ما يسمى ب"صفقة القرن"، داعياً الرئيس عباس، إلى رفع الغطاء عن الخدمات الأمنية التي تقدمها أجهزة السلطة للاحتلال، إذا كان لا يستطيع أن يوقف هذه الخدمات.

#محمد الهندي #الجهاد الاسلامي #السلطة الفلسطينية #صفقة القرن #التنسيق الامني #الرئيس عباس

الأكثر قراءة اليوم

بعد الإعلان عن "صفقة القرن": زيارة سرية لرئيسة الـCIA إلى رام الله

صور.. شهيد واصابات بينها خطيرة في انفجار عرضي بمدينة غزة

"نتنياهو" يرد على تصريحات للرئيس عباس باجتماع وزراء الخارجية العرب حول اليهود

بالفيديو والصور: اطلاق صاروخ من غزة باتجاه الغلاف.. وغانتس يهرع للملاجئ

الشيخ يُهدد: وزير الحرب الإسرائيلي بدأ معركة تجويع الشعب الفلسطيني وسيعرف الرد قريباً

بعد تصريحاته عن المهاجرين من روسيا وأثيوبيا: هجوم إسرائيلي على الرئيس عباس

الرئيس عباس يلتقي رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية.. اليك تفاصيله

الأخبار الرئيسية

فتح ترد على تهديد باركو للسلطة بسيطرة حماس على الضفة بسبب موقفها من صفقة القرن

حماس: آليات مواجهة "صفقة القرن" أبرز ما سنبحثه مع وفد المنظمة بغزة

i

كوشنر يسخر من عريقات: "لديه رقم قياسي من الفشل" .. والاخير يرد

كاتب إسرائيلي : نتنياهو يتحضر لمعركة أمام ترامب وعنوانها "الضم"

620172181534854

تخوف إسرائيلي : متى سيخرج الجني الفلسطيني من قمقمه؟