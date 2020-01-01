الهندي : استمرار التنسيق الأمني سيفقد السلطة مصداقيتها بمواجهة "صفقة القرن"

غزة / سما /

وصف عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الاسلامي محمد الهندي استمرار عمل أجهزة السلطة مع المخابرات الأمريكية، بأنه أخطر سلوك للسلطة، مطالبا الرئيس عباس برفع الغطاء عن الخدمات التي تقدمها الأجهزة الأمنية، للاحتلال تحت مسمى التنسيق الأمني.

جاء ذلك في تصريح، اليوم الأحد تعقيبا على صمت السلطة الفلسطينية وعدم تعليقها على الأنباء التي تحدثت عن زيارة قامت بها رئيسة الـ CIA (جينا هاسيل) لمدينة رام الله ولقائها مع مسؤول المخابرات ماجد فرج والوزير حسين الشيخ، وما نقل عن طمأنة المسؤولة الأمريكية على استمرار عمل أجهزة أمن السلطة مع وكالة المخابرات المركزية الأمريكية رغم إعلان صفقة القرن.

وقال الهندي إن أخطر سلوك للسلطة الفلسطينية هو استمرار أجهزتها الأمنية في العمل مع أجهزة الأمن الأمريكية والإسرائيلية تحت ما يسمى التنسيق الأمني"، مؤكدا أنه إذا لم يتوقف التنسيق الأمني فورا فإن السلطة الفلسطينية ستفقد المصداقية أمام كل المؤسسات العربية والدولية وكل إدانتها لصفقة القرن"، وصراخها لن يفيد بشيء.

وأشار إلى أن السلطة بسلوكها هذا تشجع الأمريكان والاحتلال على التوغل أكثر في تطبيق ما يسمى ب"صفقة القرن"، داعياً الرئيس عباس، إلى رفع الغطاء عن الخدمات الأمنية التي تقدمها أجهزة السلطة للاحتلال، إذا كان لا يستطيع أن يوقف هذه الخدمات.