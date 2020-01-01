خاطر: "صفقة ترمب" ستبوء بالفشل لأنها ولدت ميتة

غزة / سما /

قال عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" سامي خاطر، ظهر اليوم الأحد، إن "صفقة ترمب" ستبوء بالفشل لأنها ولدت ميتة.

وأكد خاطر، في تصريح صحفي، أن هذه الصفقة مصيرها سيكون مثل كل الخطط والمبادرات السابقة والصفقة جاءت في سياق الدعم الأمريكي المستمر لدولة الاحتلال.

وأضاف: الفيصل الحاسم في الحكم على مآلات الصفقة هو الشعب الفلسطيني بكل قواه السياسية والاجتماعية.

ولفت إلى أن إعلان الصفقة في شكلها وتوقيتها جاء في سياق أزمة سياسية يواجهها كل من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، ورئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وأوضح أن الفيصل الحاسم في الحكم على مآلات الصفقة هو الشعب الفلسطيني بكل قواه السياسية والاجتماعية، مبيّنًا أنّ ما أغرى فريق ترامب للمضي قدمًا في هذا المشروع الفاشل هو حالة التشظي والانقسام التي تشهدها المنطقة العربية.

وشدّد على أن القضية الفلسطينية لا تزال وستبقى القضية المركزية للأمة العربية والإسلامية، وهذه الأمة في النهاية لا يمكن إلا أن تكون مع نصرة الشعب الفلسطيني وعونه لإنجاز حقوقه الوطنية.

وشدد على أن حركته معنية بضرورة وحدة الموقف الفلسطيني في رفض هذه الخطة، وإظهار ذلك بصورة جلية للعالم أجمع، مبينًا أن هذا الأمر له أولوية عليا لدى حركة حماس.

وبيّن أن "حماس" تدفع بقوة من أجل بلورة وحدة الموقف الوطني الفلسطيني في مجابهة خطة ترامب، وتأمل أن يقود الحوار الوطني الشامل إلى بلورة مشروع وطني متفق عليه، في مواجهة الاحتلال وإجراءاته الظالمة، إضافة إلى إصلاح النظام السياسي ليقوم على أساس الشراكة الوطنية الكاملة.

ورحب بقرار السلطة الفلسطينية إرسال وفد لغزة، مشيراً إلى أن الحركة ستعمل على إنجاح هذا الحوار.

وأضاف "نحن نأمل من الرئيس محمود عباس وقيادات فتح التي تعطي الغطاء لكل مواقفه أن يراجعوا المسيرة بعين بصيرة، بعيدًا عن نهج الإصرار على ما تعودوا عليه، ولم يجلب لشعبنا أيًا من حقوقه الثابتة".

ونوه إلى أن الحراك الذي تقوم به حماس يهدف بالتأكيد إلى حشد المواقف العربية والإقليمية والدولية لرفض التعامل مع هذه الخطة.

ودعا كل الأطراف، خاصة الإقليمية التي بدا موقفها مداهنًا لإدارة ترامب، أن تعود إلى الموقف الأصيل الذي طبع موقف الأمة العربية والإسلامية بنصرة