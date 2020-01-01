  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الداخلية بغزة: آلية السفر عبر معبر رفح غداً الاثنين

الأحد 02 فبراير 2020 04:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
الداخلية بغزة: آلية السفر عبر معبر رفح غداً الاثنين


غزة / سما /

أعلنت وزار ة الداخلية والامن الوطني بغزة، عن كشف وآلية السفر عبر معبر رفح أقصى جنوب القطاع ليوم غدٍ الإثنين.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، اليوم الأحد، أن السفر سيكون مخصصاً للحافلات الرابعة والخامسة والسادسة حتى الرقم (101) من كشف (2020/3).

وأكدت على ضرورة التواجد صباح غد الساعة 6:30 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، لافتةً إلى أن إرفاق الأطفال يتم فقط من خلال صالة التسجيل بغزة، وليس الصالة الخارجية للمعبر.

وشددت على أنه يمنع استبدال أسماء المسافرين إلا للوالدَين أو الأبناء فقط، وضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر.

وأهابت بجميع المسافرين بضرورة إحضار بطاقة الهوية، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.

للتذكير رابط كشف (2020/3):

#داخلية غزة #قطاع غزة #معبر رفح #كشوفات سفر #الية السفر #مصر

الأكثر قراءة اليوم

بعد الإعلان عن "صفقة القرن": زيارة سرية لرئيسة الـCIA إلى رام الله

صور.. شهيد واصابات بينها خطيرة في انفجار عرضي بمدينة غزة

"نتنياهو" يرد على تصريحات للرئيس عباس باجتماع وزراء الخارجية العرب حول اليهود

بالفيديو والصور: اطلاق صاروخ من غزة باتجاه الغلاف.. وغانتس يهرع للملاجئ

الشيخ يُهدد: وزير الحرب الإسرائيلي بدأ معركة تجويع الشعب الفلسطيني وسيعرف الرد قريباً

بعد تصريحاته عن المهاجرين من روسيا وأثيوبيا: هجوم إسرائيلي على الرئيس عباس

الرئيس عباس يلتقي رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية.. اليك تفاصيله

الأخبار الرئيسية

فتح ترد على تهديد باركو للسلطة بسيطرة حماس على الضفة بسبب موقفها من صفقة القرن

حماس: آليات مواجهة "صفقة القرن" أبرز ما سنبحثه مع وفد المنظمة بغزة

i

كوشنر يسخر من عريقات: "لديه رقم قياسي من الفشل" .. والاخير يرد

كاتب إسرائيلي : نتنياهو يتحضر لمعركة أمام ترامب وعنوانها "الضم"

620172181534854

تخوف إسرائيلي : متى سيخرج الجني الفلسطيني من قمقمه؟