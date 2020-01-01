الداخلية بغزة: آلية السفر عبر معبر رفح غداً الاثنين

غزة / سما /

أعلنت وزار ة الداخلية والامن الوطني بغزة، عن كشف وآلية السفر عبر معبر رفح أقصى جنوب القطاع ليوم غدٍ الإثنين.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، اليوم الأحد، أن السفر سيكون مخصصاً للحافلات الرابعة والخامسة والسادسة حتى الرقم (101) من كشف (2020/3).

وأكدت على ضرورة التواجد صباح غد الساعة 6:30 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، لافتةً إلى أن إرفاق الأطفال يتم فقط من خلال صالة التسجيل بغزة، وليس الصالة الخارجية للمعبر.

وشددت على أنه يمنع استبدال أسماء المسافرين إلا للوالدَين أو الأبناء فقط، وضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر.

وأهابت بجميع المسافرين بضرورة إحضار بطاقة الهوية، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.

للتذكير رابط كشف (2020/3):