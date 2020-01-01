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الصحة بغزة تستعرض خطتها للعام 2020

الأحد 02 فبراير 2020 04:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة بغزة تستعرض خطتها للعام 2020


غزة / سما /

قال مدير العلاقات العامة والاعلام بوزارة الصحة بغزة أشرف القدرة، إن الوزارة ومع بداية العام الحالي2020 وضعت خارطة عمل تستند الى الاستثمار الأمثل للموارد والامكانيات المتاحة وتعزيز الشراكة والتكامل مع مختلف الشركاء , واحداث التغيير النوعي في تقديم الخدمات الصحية التي يحتاجها اكثر من 2 مليون مواطن في قطاع غزة.

وأضاف القدرة أن العام الحالي سيشهد انطلاق فعاليات المؤتمر السنوي الاول للقطاع الصحي في يونيو القادم الذي تقوده وزارة الصحة وسيكون باكورة للمؤتمرات السنوية لبحث احتياجات القطاع الصحي وتنظيم الخدمات وتجويدها وتكاملها مع شركاء العمل الصحي والتوافق على جملة من المشاريع المنسجمة مع الخطة الاستراتيجية 2020 /2024.

 كما سيشهد العام الجاري اتمام تشييد وتشغيل مبنى الولادة الجديد بمجمع الشفاء الطبي بسعة سريرية 130 سرير، والتخفيف المعاناة عن مرضانا شمال قطاع غزة بإنشاء وتشغيل مركز نورة الكعبي لغسيل الكلى والذي يأتي ضمن سياسة الوزارة الرامية لتكامل الخدمات.

كما سيتم البدء الفعلي بإنشاء مستشفى رفح بعد ان تم الانتهاء من كافة المخططات التفصيلية والذي سيجمع كافة الخدمات الصحية لأهلنا في محافظة رفح وتدشين مشروع مركز غسيل الكلى بمجمع ناصر الطبي واحداث تطورا في المهام الوظيفية لمراكز الرعاية الاولية وتشغيل 3 مراكز صحية جديدة.

واكد القدرة على المضي قدما في اتخاذ الاجراءات والجهود التي تضمن حصول مرضانا على خدمة ذات جودة، ومواصلة العمل مع كافة شركاء العمل الصحي من المؤسسات والهيئات والوفود الطبية لتحقيق ذلك.

#الصحة #قطاع غزة

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