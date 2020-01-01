نشطاء يطلقون في نابلس حملة "نريد فلسطين هكذا"

نابلس / سما /

اطلق نشطاء في مدينة نابلس، اليوم الاحد، حملة "نريد فلسطين هكذا"، والتي قاموا خلالها بتوزيع خريطة فلسطين التاريخية على سائقي وركاب المركبات والمشاه، وذلك ضمن الردود الشعبية على صفقة القرن

وتركزت الحملة في شارع فيصل الحيوي وسط المدينة. وحملت الخريطة اسماء المدن والقرى والبلدات الفلسطينية من دون اعتبار لأية تقسيمات او فواصل سياسية.

وقال الناشط مازن الدنبك، احد القائمين على الحملة، بأن تنظيم هذه الحملة جاء ضمن الردود على "صفقة العار" التي اطلقها الرئيس الامريكي ترامب. واضاف

بأن صفقة ترامب تعطينا بعض الكونتونات المجزأة من مساحة فلسطين التاريخية، ونحن نقول لترامب ونتنياهو وكل العالم اننا لم نعد نقبل باقل من فلسطين كاملة بحدودها من البحر الى النهر.

واضاف بانه سيتم كذلك تعليق خارطة فلسطين التاريخية في المدارس، كي يرسخ في اذهان الاطفال ان هذه هي فلسطين التي نريد وليس سواها.

من جانبه قال الناشط خالد منصور، باننا تربينا على خارطة فلسطين كاملة من الناقورة شمالا وحتى ام الرشراش جنوبا، ومن البحر غربا وحتى النهر شرقا. واضاف باننا لا يمكن ان نقبل ما يطرحه علينا من خريطة كنتونات معزولة، ونقول له ان وطننا هو فلسطين الموحدة.

واثارت "صفقة القرن" التي اطلقها الرئيس الامريكي دونالد ترامب مرفقة مع خريطة لفلسطين الجديدة سخط الشعب الفلسطيني على اختلاف تياراته وشرائحه، وصدرت تعهدات فلسطينة من اعلى المستويات باسقاط هذه الصفقة المشؤومة.