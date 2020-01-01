العليا الإسرائيلية تنظر في قرار شطب يزبك من الانتخابات

القدس المحتلة / سما /

تنظر المحكمة العليا الإسرائيلية، يوم الأربعاء المقبل، في قرار لجنة الانتخابات المركزية حول شطب هبة يزبك من قائمة الانتخابات الخاصة بالقائمة العربية المشتركة.

وكانت لجنة الانتخابات شطبت يزبك بطلب من أحزاب يمينة بحجة تحريضها على "العنف" و"الإرهاب"، وهو ما نفته يزبك.

وستجري جلسة المحكمة العليا بحضور 9 قضاة، للبت بشكل نهائي في السماح ليزبك من عدمه بالترشح للانتخابات، كما ذكرت القناة العبرية السابعة.

وتقدر مصادر قضائية أن لا توافق المحكمة على قرار الشطب، خاصة أن المستشار القانوني للحكومة أفيحاي ماندلبليت عارض خطوة شطبها.