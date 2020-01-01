"مالية غزة" تكشف سبب ارتفاع سعر تعبئة أسطوانة الغاز لـ 57 شيكلا

غزة / سما /

كشفت وزارة المالية بغزة مساء اليوم الأحد، أسباب ارتفاع سعر أسطوانة الغاز إلى 57 شيكلا، بدلاً مما كانت تعبئ به 54 شيكلا.

ونوهت الإدارة العامة للبترول في الوزارة المالية في بيان مقتضب إلى أن "سبب رفع سعر أسطوانة الغاز سعة 12 كجم من 55 شيكل إلى 57 شيكل الشهر الحالي شباط/فبراير/2020، أي بزيادة شيكلين، جاء نتيجة طبيعية لرفع سعر الاسطوانة في الضفة الغربية من 62 شيكل إلى 64 شيكل".

يشار إلى أن قطاع غزة يشهد منذ أسابيع أزمة كبيرة في توفر الغاز، بسبب قلة الكميات التي تصل من الجانبين المصري والإسرائيلي.