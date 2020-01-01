الخوف من انتشار كورونا يظهر في مدرجات الدوري الإنجليزي

وكالات / سما /

وصلت مخاوف الإصابة بمرض “كورونا” إلى مدرجات الدوري الإنجليزي وتحديداً بين اثنين من مسؤولي نادي بورنموث، لذا ظهرا بالاحتياطات الوقائية أثناء مواجهة أستون فيلا في ملعب “فيتاليتي” ضمن منافسات الجولة 25 من “البريميرليج”.

ارتدى الرجلان “كمامة طبية” أثناء تواجدهما في المدرجات لمتابعة فوز فريقهما على أستون فيلا بنتيجة (2-1)، ويظهر على الكمامتين شعار النادي الذي بدأ في بيع تلك الأدوات الوقائية لمن يرغب في الشراء من الجمهور قبل الدخول إلى الملعب.

ورفع بورنموث رصيده بعد الفوز على أستون فيلا إلى المركز الـ16 برصيد 26 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن بداية منطقة الهبوط إلى الدرجة الأولى.

كانت بريطانيا قد أعلنت الجمعة عن ظهور أول حالتى إصابة بفيروس “كورونا” الجديد فى البلاد لفردين من أسرة واحدة يخضعان للرعاية الطبية فى مستشفى بمدينة “نيوكاسل” شمال شرق انجلترا.

ولم تحدث أى حالة وفاة بسبب الإصابة بالفيروس، الذى تتشابه أعراضه مع أعراض نزلات البرد الشائعة كالحمى والسعال وقد تصل فى بعض الحالات الحادة إلى ضيق فى التنفس أو الالتهاب الرئوى، خارج الصين على الرغم من ظهور حالات إصابة مؤكدة بالفيروس فى 23 دولة على الأقل حول العالم.