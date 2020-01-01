  1. الرئيسية
  2. الرياضة

الخوف من انتشار كورونا يظهر في مدرجات الدوري الإنجليزي

الأحد 02 فبراير 2020 02:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخوف من انتشار كورونا يظهر في مدرجات الدوري الإنجليزي


وكالات / سما /

وصلت مخاوف الإصابة بمرض “كورونا” إلى مدرجات الدوري الإنجليزي وتحديداً بين اثنين من مسؤولي نادي بورنموث، لذا ظهرا بالاحتياطات الوقائية أثناء مواجهة أستون فيلا في ملعب “فيتاليتي” ضمن منافسات الجولة 25 من “البريميرليج”.

ارتدى الرجلان “كمامة طبية” أثناء تواجدهما في المدرجات لمتابعة فوز فريقهما على أستون فيلا بنتيجة (2-1)، ويظهر على الكمامتين شعار النادي الذي بدأ في بيع تلك الأدوات الوقائية لمن يرغب في الشراء من الجمهور قبل الدخول إلى الملعب.

ورفع بورنموث رصيده بعد الفوز على أستون فيلا إلى المركز الـ16 برصيد 26 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن بداية منطقة الهبوط إلى الدرجة الأولى.

كانت بريطانيا قد أعلنت الجمعة عن ظهور أول حالتى إصابة بفيروس “كورونا” الجديد فى البلاد لفردين من أسرة واحدة يخضعان للرعاية الطبية فى مستشفى بمدينة “نيوكاسل” شمال شرق انجلترا.

ولم تحدث أى حالة وفاة بسبب الإصابة بالفيروس، الذى تتشابه أعراضه مع أعراض نزلات البرد الشائعة كالحمى والسعال وقد تصل فى بعض الحالات الحادة إلى ضيق فى التنفس أو الالتهاب الرئوى، خارج الصين على الرغم من ظهور حالات إصابة مؤكدة بالفيروس فى 23 دولة على الأقل حول العالم.

#الدوري الإنجليزي #فيروس كورونا

الأكثر قراءة اليوم

بعد الإعلان عن "صفقة القرن": زيارة سرية لرئيسة الـCIA إلى رام الله

صور.. شهيد واصابات بينها خطيرة في انفجار عرضي بمدينة غزة

"نتنياهو" يرد على تصريحات للرئيس عباس باجتماع وزراء الخارجية العرب حول اليهود

بالفيديو والصور: اطلاق صاروخ من غزة باتجاه الغلاف.. وغانتس يهرع للملاجئ

الشيخ يُهدد: وزير الحرب الإسرائيلي بدأ معركة تجويع الشعب الفلسطيني وسيعرف الرد قريباً

ارتفاع في سعر تعبئة أسطوانة الغاز.. ومالية غزة توضح نسبة العجر في غاز الطهي

بعد تصريحاته عن المهاجرين من روسيا وأثيوبيا: هجوم إسرائيلي على الرئيس عباس

الأخبار الرئيسية

i

كوشنر يسخر من عريقات: "لديه رقم قياسي من الفشل" .. والاخير يرد

كاتب إسرائيلي : نتنياهو يتحضر لمعركة أمام ترامب وعنوانها "الضم"

620172181534854

تخوف إسرائيلي : متى سيخرج الجني الفلسطيني من قمقمه؟

جيش

بينت يوجه الجيش للاستعداد لجولة تصعيد واسعة و قريبة مع غزة

الاحتلال يقرر وقف إدخال الأسمنت للقطاع ويقلص عدد تصاريح التجار